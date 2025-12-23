Katharina Werner neue stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Ebermannstadt

EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. Seit dem 1. Oktober 2025 ist Polizeihauptkommissarin Katharina Werner die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Erfahrung und Werdegang von Katharina Werner

Die 44-jährige Katharina Werner, gebürtig aus Berchtesgaden, begann ihre Karriere bei der Polizei im Jahr 1999. Nach ihrem Abitur absolvierte sie die Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene in Eichstätt. Schon während dieser Zeit qualifizierte sie sich für das Studium der dritten Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck, welches sie im September 2003 erfolgreich abschloss.

Vielfältige Einsatzbereiche in ihrer Karriere

Nach ihrem Studium wurde Werner zunächst zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd versetzt und war dort im Streifendienst tätig. Sie übernahm die Rolle der stellvertretenden Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Ab 2011 arbeitete sie als Dienstgruppenleiterin und Sachbearbeiterin im Bereich Häusliche Gewalt bei der Polizeiinspektion Penzberg. In den Jahren 2022 und 2024 sammelte sie zusätzlich Führungserfahrung als stellvertretende Dienststellenleiterin in Penzberg.

Neue Herausforderungen in Ebermannstadt

Im Jahr 2025 wechselte Katharina Werner nach Oberfranken und übernahm die Stellvertretung der Polizeiinspektion Ebermannstadt. Seit 2019 ist sie auch im Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung aktiv und unterstützt ihre Kollegen nach belastenden Einsätzen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen, die mit der stellvertretenden Leitung der Polizeiinspektion Ebermannstadt verbunden sind. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich dazu beitragen, die Sicherheit in der Region weiter zu stärken und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu festigen“, erklärt Werner. Sie tritt die Nachfolge von Georg Götz an, der nach vielen Jahren in den Ruhestand ging.