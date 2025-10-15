Newsletter
Katholisches Büro kritisiert Migrationspolitik der Bundesregierung

Der Leiter des Katholischen Büros der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin, Prälat Karl Jüsten, hat die Migrationspolitik der CDU-geführten Bundesregierung kritisiert.

“Als Christen müssen wir denen Schutz bieten, die ihn brauchen”, sagte er dem “Focus”. “Wir sind der Auffassung, dass man keine Zurückweisungen veranlassen kann, bei denen man sich die Notlage des Einzelnen gar nicht mehr anschaut.”

Jüsten zeigte allerdings auch Verständnis für die Politik der Union. “Die Union versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen den humanitären Aspekten und dem starken Druck aus Teilen der Bevölkerung, wenn diese sich überfordert fühlen”, sagte er. “Dabei darf aber die Humanität nicht aus dem Blick geraten. Und wir müssen auch sehen, dass Integration vielfach gelingt und unser Zusammenleben bereichert.”

