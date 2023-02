Katrin Vernau will noch länger RBB-Chefin bleiben

RBB-Interimsintendantin Katrin Vernau will über die Laufzeit ihres Vertrages bis Mitte September hinaus als Sender-Chefin weiterarbeiten. „Mir ist der RBB schon ans Herz gewachsen, und ich bin überzeugt, dass wir mit dem, was wir uns jetzt vorgenommen haben, in eine erfolgreiche Zukunft gehen“, sagte sie dem „Tagesspiegel“. Wenn sie gefragt würde, ob sie bereit sei, den jetzt erarbeiteten Plan auch umzusetzen, würde sie Ja sagen.

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), über dts Nachrichtenagentur

„Ich wäre bereit dazu“, sagte sie der Zeitung. Jetzt ist der Rundfunkrat am Zug.