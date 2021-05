Kaufbeuren | Stadtmuseum und Erlebnisbad Neugablonz öffnen morgen wieder ihre Türen

Ab Dienstag, 1. Juni 2021 ist das Stadtmuseum Kaufbeuren unter den geltenden Hygienemaßnahmen wieder geöffnet. Aktuell wird die Sonderausstellung „Wunschkonzert. Kaufbeurer Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot“ gezeigt. Auch an Fronleichnam, 3.06.2021 hat das Stadtmuseum von 10-17 Uhr offen.

Die Ausstellung eignet sich für eine Entdeckungstour mit der ganzen Familie. Ein Mitmach-Heft, in dem Kinder von dem Hund Tyras durch die Ausstellung geführt werden, erzählt mit kleinen Rätseln und Aufgaben allerhand Wissenswertes über die ausgestellten Gegenstände. Im Foyer des Museums können die Kinder an einer Mal-Ecke das Mitmach-Heft bearbeiten. Tyras war übrigens der Hund des Bayerischen „Hiasl“ und sein angebliches Halsband ist in der aktuellen Sonderausstellung zu sehen. Der „Hiasl“, mit echtem Namen Matthias Klostermayr, gilt als eine Art bayerischer Robin Hood und war der Anführer einer legendären Räuberbande, die im 18. Jahrhundert im Bayerisch-Schwäbischen Raum zu Gange war.

Wie funktioniert Ihr Besuch im Stadtmuseum?

Terminvereinbarung unter 08341/966 83 90 und Erfassung der Kontaktdaten Spontanbesuche möglich, sofern es die vorgegebene Besucherzahl erlaubt FFP2-Maskenpflicht und Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln Kinder bis 6 Jahre können ohne Maske kommen, zwischen 7-14 Jahren mit medizinischen Masken bzw. Stoffmasken derzeit sind leider noch keine Führungen möglich

Sommerbadesaison startet



Die Sommerbadesaison startet ab Dienstag, 1. Juni 2021. Das Erlebnisbad Neugablonz öffnet ab diesem Tag. Sobald die Inzidenzlage zu weiteren Erleichterungen führt und die Testpflicht entfällt, wird auch das Kaufbeurer Freibad im Jordan Badepark öffnen.

Inzidenzabhängige Regelung zur Testpflicht und solange nur das Erlebnisbad Neugablonz geöffnet ist sowie die besonderen Verhaltensregelungen für beide Bäder finden Sie auf den Internetseiten zu den Bädern Kaufbeuren. Auch die Besucherampel ist dort wieder online.