Nachdem eine Dame, welche mit ihrem Krankenfahrstuhl die Bahnhofstraße in Kaufering entlangfuhr, von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt wurde, hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen.

Die 45-jährige Frau konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen. Die Beamten bitten zur Ermittlung des Tatverdächtigen nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, 16.07.2022, befuhr eine 45-jährige Dame gegen 11:50 Uhr mit ihrem motorisierten Krankenfahrstuhl in Kaufering die Brücke der Viktor-Frankl-Straße und folgte dieser über einen Fußweg in Richtung Bahnhofstraße. Beim Passieren eines dortigen Gebüschs trat aus diesem unvermittelt ein Mann hervor und stellte sich auf das Trittbrett des Krankenfahrstuhls. Hierbei fasste der Täter der Dame mit beiden Händen oberhalb der Kleidung an die Brust. Aufgrund der Gegenwehr der Dame ließ dieserzunächst wieder von ihr ab und stieg vom Trittbrett. Anschließend versuchte der Täter, das Kleid der Dame nach oben zu schieben, was durch diese jedochebenfalls verhindert werden konnte. Der Täter floh schließlich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen denbislang unbekannten Mann, welcher wie folgt beschrieben werden kann:

dunkelhäutig,

25-30 Jahre alt,

schulterlange „Rastazöpfe“,

möglicherweise mit Bissverletzung an einer der Hände

Die Ermittler suchen insbesondere Zeugen, denen die Situation am Samstag aufgefallen ist oder die sonst verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben. Im Zuge der Gegenwehr der Geschädigten wurde der Täter kräftig in eine Hand gebissen, wovon er möglicherweise eine sichtbare Verletzung davongetragen haben könnte.

Hinweise werden durch die Kripo Fürstenfeldbruckunter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen genommen.

