Kaufering | Kind wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kauferinger mit seinem Pkw, Hyundai, die Hegaustraße ortsauswärts, als unvermittelt ein 8-jähriges Mädchen hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn lief.

Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und erfasste das Kind, das ebenfalls in Kaufering wohnhaft ist, am Fuß. Das Mädchen zu sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum verbracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.