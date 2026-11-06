Kein FC Augsburg-Spieler für DFB-Auswahl nominert – Klopp verzichtet auf Dahmen und Behrens

Fußballbundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Kader für die anstehende Länderspielpause bekannt gegeben. Er verzichtet dabei auf Spieler des FC Augsburg.

Der erste Länderspieleinsatz von Hennes Behrens zählt sicher zu den bisherigen Saisonhighlights des FC Augsburg. Erst zu Saisonbeginn war der 21-jährige Linksverteidiger nach einer Leihe nach Heidenheim von Ligakonkurrent Hoffenheim an den Lech gewechselt, wo er sich sofort zu einer echten Konstante entwickelte. Bundestrainer Jürgen Klopp blieb dies nicht verborgen. Er berief den gebürtigen Frankfurter in seinen Mega-Kader für die ersten vier Partien der UEFA Nations League. Beim Heimspiel gegen Griechenland durfte Behrens dann im „Wohnzimmer“ seines FC Augsburg mit dem Bundesadler auf dem Trikot debütieren. Sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kam er für Bayerns Nene Brown in die Partie. Es wird vorerst bei diesem einen Einsatz für die DFB-Auswahl bleiben. Für die Nations-League-Spiele in Belgrad gegen Serbien (13. November) und in Berlin gegen die Niederlande (16. November) nominierte Klopp eine normale Kadergröße, in der für Behrens aktuell kein Platz gefunden wurde.

Dahmen nur noch auf Abruf

Während Behrens nicht sofort von einer dauerhaften Berufung ausgehen konnte, ist die ausbleibende Nominierung für Finn Dahmen bitter. Der FCA-Schlussmann zählte bis zur Weltmeisterschaft im Sommer regelmäßig zum deutschen Aufgebot. Die Teilnahme an den Welttitelkämpfen verpasste der 28-Jährige wohl nur durch Manuel Neuers kurzfristige Rückkehr für dieses Turnier. Nach dem Ende der Nationalmannschaftskarriere des fünfmaligen Welttorhüters waren die Rollen im DFB-Team neu zu verteilen, keine davon blieb für Dahmen übrig.

Als einziger Keeper hatte er sich in allen vier ersten Partien der Klopp-Ära im Aufgebot wiedergefunden, als einziger der nominierten Torhüter kam er nicht zum Einsatz. Vielleicht war dies schon ein erster Fingerzeig, wie es künftig zwischen ihm und der deutschen Auswahl laufen könnte. Dass es in der Liga für die Schwaben aktuell nicht wie gewünscht läuft und auch Dahmen mit bereits 15 Gegentreffern dasteht, wird das Ganze bestätigt haben. Mit Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) und Jonas Urbig vom FC Bayern haben aktuell andere die Nase vorne. Dahmen steht nur noch auf Abruf und würde bei Verletzung eines seiner Mitbewerber zur Nationalelf stoßen.

Behrens fährt zur U21

Während Behrens noch durch U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo für die beiden Partien des ältesten Nachwuchses gegen Belgien und Kroatien nominiert wurde, bleibt für seinen Kollegen wohl der ein oder andere freie Tag und das Training mit den Mitspielern beim FC Augsburg. Mit Behrens wurden Kömur, Kade und Ibrahimovic für den deutschen Nachwuchs einbestellt. Bevor es aber in die Ligaunterbrechung geht, steht für den FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) noch die schwere Auswärtspartie bei RB Leipzig im Kalender.

Bundesliga terminiert weitere Partien genau

Die Bundesliga hat die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage zwölf bis 18 bekannt gegeben. Der FCA empfängt am Samstag, 5. Dezember den 1. FC Köln. Anschließend geht es am 12. Dezember auswärts zu Borussia Dortmund, ehe zum Jahresabschluss (19. Dezember) der SC Paderborn in Augsburg gastiert. Alle Partien finden Samstags um 15:30 Uhr statt.

Nach der Winterpause steht am 9. Januar 2027 das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (15:30 Uhr) an. Bereits am Dienstag, 12. Januar, empfängt der FCA um 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach zum ersten Heimspiel 2027. Am 16. Januar folgt das Gastspiel beim Hamburger SV. Den Abschluss der Hinrunde bildet am Samstag, 23. Januar, die Auswärtspartie beim FC Schalke 04.

Der Mitglieder-Vorverkauf für die Heimspiele gegen den 1. FC Köln, den SC Paderborn und Borussia Mönchengladbach beginnt bereits am Freitag, 6. November, um 14 Uhr.