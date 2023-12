Am Sonntagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Fischach zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn aufgrund einer Ruhestörung.

Während des Streits spuckte eine 34-Jährige ihrem 27-jährigen Nachbarn, der für die

Ruhestörung verantwortlich war, vor die Füße. Daraufhin schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht.

Die 34-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesichtsbereich. Außerdem beleidigte der 27-Jährige seine Nachbarin mehrfach.