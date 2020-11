Kein Grund zur Entwarnung | 40 Neuinfektionen am Wochenende im Landkreis Augsburg festgestellt

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bewegt sich weiter auf einem hohen Niveau. Obwohl am Wochenende die Abstrichstelle in Hirblingen am Wochenende keine Testungen vornimmt, liegt der Wert noch bei über 130. Ein deutlich höherer Wert am Dienstag wäre nicht verwunderlich.

Aktuell 1616 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg (+40 seit Freitag). Davon sind 1124 Personen wieder genesen. Aktuell sind 479 Personen erkrankt. 13 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 130,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert noch bei 145,5 gelegen. Einen Trend aus dem Rückgang des Wertes abzuleiten, wäre aber sicher verfrüht. Am Wochenende werden im Vergleich zu Wochentagen deutlich weniger Test durchgeführt, beispielsweise hat die Abstrichstelle in Hirblingen an Samstag und Sonntag nicht geöffnet. Der Rückgang der Fallzahlen über das Wochenende ist deshalb nicht ungewöhnlich.