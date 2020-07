Kein Nachweis einer Covid-19-Erkrankung bei Schülern der Mittelschule Wertingen

Positive Nachrichten kann das Gesundheitsamt für die Mittelschule in Wertingen vermelden. So wurden alle Kontaktpersonen des Covid-19 Falls an der Mittelschule in Wertingen negativ getestet. Dies belegen die zwischenzeitlich vorliegenden Laborergebnisse.



Allerdings kann es erfahrungsgemäß bis zu 14 Tage dauern, bis eine Covid-19- Erkrankung ausbricht.

Aus diesem Grund wird das Gesundheitsamt, den aktuellen Vorgaben entsprechend, als reine Vorsichtsmaßnahme alle Kontaktpersonen nächste Woche noch einmal testen. Die Kontaktpersonen bleiben weiterhin unter häuslicher Quarantäne.