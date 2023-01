Kein Sieger im Spitzenspiel: Tabellenführer FC Bayern München trennt sich im Bundesliga-Duell mit dem Pokalsieger RB Leipzig am Freitagabend 1:1 (0:1). Eric Maxim Choupo-Moting bringt die Bayern, bei denen Neuzugang Yann Sommer direkt im Tor steht, in Hälfte eins in Führung (37.) – Halstenberg gleicht zum leistungsgerechten Remis aus (52.).