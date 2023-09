„Keine Ahnung, was ich wählen soll!“ – Der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für die Landtagswahl in Bayern

Unter der URL wahl-o-mat.de/bayern2023 haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich online über die Positionen der 15 bei der Landtagswahl in Bayern zur Wahl stehenden Parteien zu informieren.

Der Wahl-O-Mat ist ein bewährtes Instrument, das nicht nur für junge Wählerinnen und Wähler geeignet ist. Er bietet einen kompakten Überblick über wichtige Themen im Wahlkampf und die jeweilige Haltung der politischen Parteien dazu. Durch den Vergleich der eigenen Meinung zu 38 ausgewählten Thesen mit den Standpunkten der verschiedenen Parteien kann eine fundierte Wahlentscheidung getroffen werden.

Der Wahl-O-Mat verfolgt das Ziel, Fakten anstelle von Fake News zu liefern. Bei der bayerischen Landtagswahl 2018 wurde der Wahl-O-Mat 2,78 Millionen Mal genutzt. In mehreren Workshops entwickelte ein Redaktionsteam, bestehend aus Jungwählerinnen und -wählern aus Bayern, Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Journalismus und Bildung, 38 Thesen, die für die Landtagswahl am 8. Oktober 2023 relevant sind. Bei der Erstellung dieser Thesen orientierte sich das Team inhaltlich an den Partei- und Wahlprogrammen der politischen Parteien, die ihre Antworten selbst formulierten.