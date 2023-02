Keine Besserung nach Trainerwechsel – HC Landsberg kassiert zwei weitere Niederlagen

Zwei denkbar schwierige Aufgaben standen am Wochenende für das Oberligateam der HC Landsberg Riverkings und deren neuen Trainer Andreas Becher an. Gegner waren am Freitag der Tabellenführer Blue Devils Weiden und am Sonntag der Tabellenzweite Starbulls Rosenheim. Becher steht seit Donnerstag für Sven Curmann an der Bande, der in der vergangenen Woche überraschend zurückgetreten ist.

Der durch die Ausfälle von Nicolas Strodel, Adriano Carciola, Dennis Neal, David Amort ausgedünnte und mit fünf U20 Spielern verstärkte Kader des HCL startete zuhause gegen den haushohen Favoriten Weiden defensiv konzentriert und mit viel Engagement in die Partie. Weiden war zwar die deutlich überlegene Mannschaft und konnte im ersten Drittel entsprechend auch zwei Tore erzielen. Landsberg kam aber immer wieder zu guten eigenen Chancen. Im zweiten Drittel agierten die Riverkings etwas offensiver und Walker Sommer gelang in eigener Überzahl in der 26. Minute der 1:2 Anschlusstreffer.

Allerdings nutzten trotz einer Vielzahl Landsberger Chancen die Gäste ihre ebenfalls zahlreichen Chancen besser aus. Sie zogen bis zur zweiten Pause durch drei weitere Treffer auf 1:5 davon. Im letzten Drittel konnten zunächst Tobias Wedl, dann aber auch Riley Stadel und Frantisek Wagner verletzungsbedingt nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen. Der eh schon geschwächte Kader hatte dem Angriffsdruck Weidens nichts mehr entgegenzusetzen und so schraubte der Tabellenerste das Endergebnis auf 2:11 hoch. Zwischenzeitlich hatte der gut aufspielendes Lukas Hegner sein erstes Oberligator zum 2:10 Zwischenergebnis erzielen können.

Für das zweite Spiel des Wochenendes reisten die Riverkings zum Tabellenzweiten nach Rosenheim. Zwar konnte Trainer Andreas Becher wieder auf die immer noch angeschlagenen Strodel, Wagner und Stadel zählen, Nico Strodel konnte aber lediglich zwei Drittel spielen und auch den beiden anderen Spielern waren ihre Verletzung durchaus anzumerken. Im ersten Drittel war Rosenheim das deutlich überlegen Team und so erzielte man, noch ehe der HCL richtig ins Spiel fand, bereits vier Tore. Ein Lichtblick war allerdings das zweite Drittel. Dieses konnte ausgeglichen gestaltet werden. Zunächst gelang Luis Hegner mit einem abgefälschten Schuss von Riley Stadel der Treffer zum 1:4 ehe Rosenheim mit dem Treffer Nummer 5 zum 5:1 Pausenstand einnetzen konnte. Im letzten Drittel gelang zunächst Rosenheim der nächste Treffer, ehe Walker Sommer einen Penalty eiskalt zum 2:6 verwandelte. Rosenheim stellte in der Folge – ebenfalls durch einen Penalty – und einen Überzahltreffer zum 8:2 Endstand.

Bevor die Playdowns gegen den EHC Klostersee auf dem Programm stehen, treffen die Riverkings in den zwei letzten Spielen der Hauptrunde am kommenden Freitag zuhause auf die Tölzer Löwen und dann am Sonntag auf den EC Peiting.