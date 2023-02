Der ECDC Memmingen unterliegt am Dienstagabend dem Tabellenzweiten aus Rosenheim mit 1:4. Die Gäste aus Oberbayern zeigen eine starke Vorstellung am Hühnerberg und lassen den Indians dabei nur wenig Chancen. Für den ECDC steht nun ein extrem wichtiges Wochenende an. Am Freitag geht es zum direkten Duell um Platz 6 nach Peiting, zwei Tage später kommt der EV Füssen zum Derby nach Memmingen.

Die Indianer mussten am Dienstagabend weiterhin auf Milan Pfalzer verzichten, auch Donat Peter konnte nach seinem Ausfall während der letzten Partie nicht eingreifen. Beim Aufwärmen verletzte sich dann auch noch Sven Schirrmacher, so dass Trainer Huhn nur noch auf fünf Verteidiger zurückgreifen konnte.

Diese bekamen auch gleich von Beginn an ordentlich zu tun, die Gäste von der Mangfall wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und zeigten eine starke Leistung. Der erste Treffer fiel dann folgerichtig für die Grün-Weißen, Neuzugang McGowan war nach rund 15 Minuten erfolgreich. Extrem bitter dann das 0:2 aus Memminger Sicht. Drei Sekunden vor der Sirene erhöhte Manuel Strodel für die Rosenheimer, die ein deutliches Chancenplus vorweisen konnten.

Auch in Drittel Nummer zwei waren die Starbulls das tonangebende Team. Knaub und Edfelder sorgte bis zur 30. Minute für einen beruhigenden Vier-Tore-Vorsprung und für lange Gesichter bei den knapp 1700 Zuschauern am Hühnerberg. Matej Pekr brachte sein Team kurze Zeit später zwar noch auf die Anzeigetafel, viel mehr gelang den Memmingern aber nicht.

Auch im letzten Abschnitt verwalteten die Rosenheimer das Spiel erfolgreich, mehrmals konnten sie die Indians im eigenen Drittel festschnüren. Insgesamt war das an diesem Abend ein mehr als verdienter Sieg für den Aufstiegsaspiranten aus Oberbayern, der gut gerüstet in den Saisonendspurt einzubiegen scheint.

Die Indians werden die Niederlage schnell versuchen zu vergessen, schon am Freitag geht es für den ECDC mit einem Sechs-Punkte-Spiel in Peiting weiter. Beide Teams befinden sich derzeit in einem heißen Rennen um den begehrten sechsten Platz, der zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt. Am Sonntag kommt es um 18 Uhr zum Heimspiel gegen den EV Füssen, der auch noch ein Wörtchen im Kampf um Rang 6 mitmischen möchte. Für das Derby gegen den Tabellennachbarn (8.) sind bereits Karten im Vorverkauf erhältlich.

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Kittel, Svedlund; Stange, Kasten; Menner – Hafenrichter, Johnston, Pekr; Marsall, Meisinger, Pohl; Topol, Calce, Dopatka; Mastic, Kryvoutskyy, Feigl.

Tore: 0:1 (15.) McGowan (Pretnar, Reiter), 0:2 (20.) Strodel (McGowan, Obu), 0:3 (23.) Knaub (Daxlberger, Tölzer), 0:4 (31.) Edfelder (Krüger, Pretnar), 1:4 (32.) Pekr (Topol, Svedlund)

Strafminuten: Memmingen 4 – Rosenheim 6

Zuschauer: 1658