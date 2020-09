Keine erneute Negativüberraschung erwünscht – Augsburg im DFB-Pokal gegen den Oberligisten Celle

Nach einer erschreckenden Leistung war für den FC Augsburg in der vergangenen Saison bereits in der 1.Pokalrunde Schluss. Beim damaligen Regionalligisten Verl hatte man 1:2 verloren. Heute soll dieses Schicksal gegen den niedersächsischen Oberligisten MTV Eintracht Celle vermieden werden.

1:2 verloren. Lange Gesichter. Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals. So das Stenogramm der Partie des FC Augsburg vor einem Jahr beim Regionalligisten Verl (zum Spielbericht). Für den Bundesligisten war diese Negativüberraschung der Auftakt in eine schwierige Saison und der Beginn vom Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Martin Schmidt.

Underdog will überraschen

Heute (15:30 Uhr) startet der FCA mit seinem Nachfolger Heiko Herrlich an der Linie erneut gegen einen Underdog in den Pokalwettbewerb. Der Oberligist MTV Eintracht Celle hat Aufgrund der Corona-Hygieneauflagen sein Heimrecht an die Schwaben abgetreten und gastiert in der Augsburger Arena. Während der FCA das frühe K.O. in diesem Jahr in jedem Fall vermeiden will, ist der Sieg im Landespokal und die Teilnahme am DFB-Pokal bereits der größte Erfolg in der Geschichte der Niedersachsen. Und dieser macht dem ambitionierten Fünftligisten Mut. „Im End­ef­fekt fahren wir nach Augs­burg, um in die zweite Runde ein­zu­ziehen. Das haben wir intern auch klar so kom­mu­ni­ziert und das ist auch jedem bewusst.“, so Celles Tor­jäger Felix Krüger gegenüber 11Freunde.

Gute Einsatzchancen für Neuzugänge

Dies möchte der FCA im ersten Spiel nach der Ära Daniel Baier unbedingt verhindern. Baiers Nachfolger als Kapitän, Jeffrey Gouweleeuw, ist sich der heutigen Aufgabe absolut bewusst: „Wir wissen alle, was letztes Jahr passiert ist – das wollen nicht noch einmal mitmachen“.

Das erste Pflichtspiel der Saison ist zugleich die erste Bewährungsprobe für das neuformierte Team. Neben Baier haben mit Philipp Max (Eindhoven) und Torhüter Andreas Luthe weiter Fixbausteine der letzten Jahre Augsburg verlassen. Für Luhtes Nachfolger Rafał Gikiewicz (von Union Berlin), sowie Robert Gumny, Tobias Strobl und Daniel Caligiuri wird es die Premiere im Trikot mit der Zirbelnuss. Während Gikiewicz Einsatz klar ist, haben auch die drei anderen Neuen gute Chancen auf ihren ersten Auftritt für den FC Augsburg. Richter, Löwen, Bazee und Moravek fehlen hingegen verletzungsbedingt.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Khedira, Gruezo – Caligiuri, Vargas – Finnbogason, Niederlechner