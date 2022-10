Der ECDC Memmingen konnte auch in Deggendorf keine Punkte mit in die Maustadt entführen. Am Ende unterlag man bei den Niederbayern, trotz einer Vielzahl an Chancen, deutlich mit 0:4. Am Freitag gastiert der EHC Klostersee zum Blaulicht-Tag am Hühnerberg. Karten für die Partie sind bereits erhältlich.

Die Indians begannen dabei im ersten Drittel gar nicht schlecht. Teilweise hatten die Indianer das Spiel im Griff und erspielten sich gute Chancen. Jedoch fehlte erneut das Glück vor dem Tor, um in Führung zu gehen und die Überlegenheit auszunutzen.

Im zweiten Drittel brachen die Hausherren, überwiegend in Überzahl, den Indians das Genick. Innerhalb von sieben Minuten kassierten die Maustädter drei Tore. Zuerst waren es Petr Stloukal und Niklas Pill mit einem Doppelschlag, ehe Minuten später Thomas Pielmeier einen Abpraller zum 3:0 verwertete. Von diesem Rückschlag sollte sich der ECDC auch im weiteren Spielverlauf nicht mehr erholen, auch wenn man im letzten Drittel alles versuchte dagegen anzukämpfen. Der DSC machte in Person von Cheyne Matheson dann alles klar. Der Kanadier drückte die Scheibe zum 4:0 Endstand ins Netz. Die Indians hingegen verzweifelten reihenweise an Timo Pielmeier sowie am Tor-Gestänge, ganze drei Mal ging der Puck an den Pfosten. Die beste Chance hatte Matej Pekr, der einen Penalty aber nicht verwandeln konnte.

Am kommenden Wochenende treten die Indianer nur einmal, nämlich am Freitag an. Gegner zum traditionellen Blaulicht-Tag ist dann der Aufsteiger aus Grafing. Karten gegen den EHC Klostersee sind bereits verfügbar. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Informationen zum Blaulichttag, zu dem sich bereits über 200 ehrenamtliche Hilfskräfte angemeldet haben, gibt es auf der Homepage des ECDC Memmingen.

fl/mfr

ECDC Memmingen: Meder (Vollmer) – Svedlund, Jiranek; Schwaiger, Schirrmacher; Stange, Kasten; Menner – Marsall, Peter, Pekr; Meija, Meisinger, Pohl; Gorgenländer, Kryvorutskyy, Pfalzer.



Tore: 1:0 (21.) Stloukal (Elsberger, Pozivil, 5-4), 2:0 (22.) Pill (Maul), 3:0 (27.) Pielmeier T. (Pfänder, Stloukal), 3:0 (27.) Pielmeier (Pfänder, Stloukal, 5-4), 4:0 (54.) Matheson (Stloukal, Heiß)

Strafminuten: Deggendorf 8 – Memmingen 10