Dienstag, Dezember 30, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Keine Rolle für Lindner bei FDP-Landtagswahlkämpfen

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Lindner nimmt nach den Worten seines Nachfolgers Christian Dürr keinen Einfluss mehr auf den Kurs der Freien Demokraten.

Keine Rolle Für Lindner Bei Fdp-Landtagswahlkämpfen
Christian Lindner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich habe meinen eigenen Stil und meinen eigenen Weg”, sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). “Im Vergleich zu anderen Parteien habe ich das Glück, einen Vorgänger zu haben, der mir nicht reinredet oder von der Seitenlinie kluge Ratschläge gibt.” Auf die Nachfrage, ob Lindner eine Rolle bei den Landtagswahlkämpfen im kommenden Jahr spiele, sagte Dürr: “Christian Lindner hat sich nach der Wahl aus der Politik zurückgezogen und konzentriert sich auf andere Aufgaben.”

Zuletzt war bekannt geworden, dass Lindner Vize-Vorstand bei Autoland wird, einem Discounter für Neu- und Gebrauchtwagen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Brand an der Tegelbergbahn: Pressestelle informiert vor Ort

0
Am heutigen Tag ereignete sich ein Brand im Bereich...

