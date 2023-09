Keine wirklich gute Partie und doch gewonnen – EHC Königsbrunn mit Testsieg über Schongau

Nur einen Tag nach dem Erfolg gegen Klostersee gewinnt der EHC Königsbrunn auch gegen die „Mammuts“ der EA Schongau. Nach einer umkämpften, aber glanzlosen Partie gegen einsatzfreudige Gäste siegen die Brunnenstädter mit 6:4 vor heimischen Publikum.

Königsbrunn startete mit 16 Feldspielern in die Begegnung, Schongau war mit kompletter Kapelle angereist und konnte 19 aufbieten. Bei den Brunnenstädtern fehlten unter anderem Max Petzold, Florian Döring, Julian Becher und Maxi Knittel. Ebenfalls nicht mit im Kader war Dennis Tausend, der sich gegen Klostersee schwerer verletzte und für längere Zeit ausfallen wird. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an David Blaschta, im letzten Drittel durfte dann auch Timo Weiß Einsatzzeit sammeln.

Der EHC startete gut in die Begegnung und ging schon in der zweiten Spielminute in Führung. In Überzahl stand Lukas Häckelsmiller goldrichtig und konnte einen Abpraller verwerten. Nur zwei Minuten später folgte aber der Dämpfer, die Mammuts konterten Königsbrunn aus und erzielten den Ausgleich zum 1:1. Die Gäste legten in der neunten Spielminute dann sogar das 1:2 nach, der kanadische Neuzugang Mathieu Newcomb traf nach feinem Anspiel des Finnen Ville Saloranta mit der Rückhand ins Königsbrunner Tor. Der EHC blieb anfällig für die schnellen Gegenstöße der Mammuts und verlor dann auch noch einen Spieler. Luca Szegedin kassierte eine Spieldauerstrafe und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Königsbrunn zeigte dann aber die richtige Reaktion und glich durch Peter Brückner zum 2:2 aus. Kurz vor der Pause musste der EHC dann eine doppelte Unterzahlsituation überstehen, die aber bis zur ersten Pause folgenlos blieb.

Im Mitteldrittel zeigte sich Königsbrunn stark verbessert und mit viel Zug zum Tor. In der 28. Spielminute erzielte dann Tim Bullnheimer nach Doppelpass mit Peter Brückner den verdienten Treffer zum 3:2., in der 36. Spielminute legte dann Marco Sternheimer in Überzahl und auf Zuspiel von Tim Bullnheimer das 4:2 nach. Der EHC war hellwach und spielbestimmend, bis Drittelende fielen aber keine weiteren Treffer mehr.

Im Schlussabschnitt zog Königsbrunn eine frühe Strafzeit und wurde von den Mammuts mit dem 4:3 bestraft, der EHC war nicht mehr so präsent wie zuvor. In der 51. Spielminute erzielte Schongau dann auch noch in einer weiteren Überzahlsituation den 4:4 Ausgleich. Doch nur Sekunden später nutzte Mika Reuter einen katastrophalen Scheibenverlust der Gäste, schnappte sich im gegnerischen Drittel die Scheibe und netzte abgezockt zum 5:4 ein. Die Partie blieb zerfahren, beide Teams hatten noch Chancen. Kurz vor Spielende zog der Gästecoach den Torwart-Joker und spielte dafür mit einem sechsten Feldspieler. Fast wäre der Ausgleich geglückt, doch am Ende verloren die Gäste den Puck und Leon Hartl traf ins leere Tor der Gäste zum 6:4 Endstand.

Königsbrunn gewinnt knapp gegen einen sehr unbequemen und kampfstarken Gegner auf Augenhöhe. Der EHC hatte Probleme, sein Potenzial abzurufen und tat sich teilweise schwer gegen die konterfreudigen Gäste. Nur im Mitteldrittel wussten die Brunnenstädter zu überzeugen und arbeiteten gut nach hinten. Coach Bobby Linke zeigte sich mit einigen Dingen unzufrieden: „Wir haben keine gute Partie abgeliefert und nur ein Drittel gut gespielt. Leider haben wir zu viele Fehler gemacht und den Gegner dadurch ins Spiel gebracht. Unsere Abläufe haben von Beginn an nicht so geklappt, wie wir das vorhatten, haben zu offensiv agiert und nicht ordentlich nach hinten gearbeitet. Da hatten wir noch Glück, dass es nach dem ersten Drittel nur 2:2 stand. In der Pause haben wir das dann angesprochen und danach viel besser gelöst. Irgendwann haben wir dann aber wieder den spielerischen Faden verloren. Das gehört leider auch zu einer Vorbereitung, man sollte das nicht überbewerten.“

Tore: 1:0 Häckelsmiller (Trupp, Steinberger) (2.), 1:1 Klein (4.), 1:2 Newcomb (Saloranta, M. Müller) (9.), 2:2 Brückner (Erdt, Prokopovics) (14.), 3:2 Bullnheimer (Brückner, Reuter) (28.), 4:2 Sternheimer (Bullnheimer, Sander) (36.), 4:3 Keil (Saloranta) (43.), 4:4 M. Müller (Newcomb, Saloranta) (51.), 5:4 Reuter (51.), 6:4 Hartl (Baur) (60.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 16+30 Szegedin EA Schongau 8

Zuschauer: 234