Kellerbrand in Neukirchen: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Am Sonntagnachmittag, dem 25. Januar 2026, ereignete sich ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Teisendorfer Ortsteil Neukirchen am Teisenberg.

Zwei Verletzte durch Rauchgasvergiftung

Das Feuer brach gegen 17.15 Uhr in einem Kellerraum in der Straße Pointner Au aus. Zwei Personen erlitten Verdacht auf Rauchgasvergiftung und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise handelt es sich um leichte Verletzungen.

Löscharbeiten erfolgreich

Mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie der Rettungsdienst wurden von der Integrierten Leitstelle (ILS) alarmiert und rückten zum Einsatzort aus. Bis etwa 18.00 Uhr konnten die Flammen vollständig gelöscht werden. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten Untersuchungen führte die örtliche Polizei aus Freilassing durch, unterstützt von benachbarten Dienststellen. Der Kriminaldauerdienst (KDD) übergab den Fall an die Kriminalpolizei Traunstein, deren Brandfahnder aktuell die Ursachen des Feuers ermitteln.