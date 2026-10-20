Kellerbrand in Seigendorf verursacht 5.000 Euro Schaden

In einem Mehrfamilienhaus im Hirschaider Ortsteil Seigendorf ist am späten Montagabend ein Kellerbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22 Uhr bemerkten Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fuhren zur Seigendorfer Hauptstraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

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