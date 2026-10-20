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Kellerbrand in Seigendorf verursacht 5.000 Euro Schaden

Kellerbrand in Seigendorf verursacht 5.000 Euro Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In einem Mehrfamilienhaus im Hirschaider Ortsteil Seigendorf ist am späten Montagabend ein Kellerbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22 Uhr bemerkten Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fuhren zur Seigendorfer Hauptstraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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