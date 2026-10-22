Kellerbrand in Tegernsee: Technischer Defekt vermutet

In einem leerstehenden Gebäude am Rathausplatz in Tegernsee ist in der Nacht auf Donnerstag, 22. Oktober 2026, ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen 1 Uhr schlug ein Rauchwarnmelder Alarm. Anwohner wurden darauf aufmerksam und meldeten den Vorfall weiter. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Wiessee und der Freiwilligen Feuerwehr Tegernsee war eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Die Einsatzkräfte lokalisierten den Brandherd im Keller und löschten die Flammen rasch.

Die ersten Maßnahmen vor Ort übernahm die Polizeiinspektion Bad Wiessee. Die Kriminalpolizeistation Miesbach untersucht inzwischen die Brandursache. Nach den bisherigen Erkenntnissen deutet vieles auf einen Kabelbrand infolge eines technischen Defekts an der elektrischen Anlage im Keller hin.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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