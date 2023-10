Kempten | 50-jährige Frau beißt Polizeibeamten

Am Mittwochnachmittag wurde eine 50-jährige Frau in der unmittelbaren Nähe eines Wohnanwesens in Kempten angetroffen, für das gegen sie ein gerichtliches Näherungsverbot besteht.

Obwohl ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde, hielt sie sich kurz darauf erneut in der Nähe des Hauses auf. Um die Frau festzunehmen, sprachen die Polizisten sie erneut an. Dabei griff sie einen der Beamten an und biss ihm in den Finger. Glücklicherweise handelte es sich nur um eine leichte Verletzung.

Die Beamten haben gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.