Kempten bekommt ab Montag eine neue Umweltspur

Am Montag, den 28. Februar 2022, beginnen die Arbeiten für die Einrichtung der Umweltspur in der Kemptener Bahnhofstraße zwischen Forum und Hochschule. Die Fahrbeziehungen in Richtung Norden und Süden sind während der gesamten Bauzeit einspurig offen und befahrbar.

Mit kurzzeitigen Behinderungen und Einschränkungen in den einmündenden Querstraßen ist zu rechnen. Die Bauarbeiten sind bei guter Witterung bis Ende April abgeschlossen.

Mit der baulichen Umsetzung der Umweltspur wird ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts 2030 der Stadt Kempten geleistet. Die Achse zwischen Hochschule und Forum wird für den ÖPNV und Radverkehr gestärkt.