Kempten | Männliche Leiche in der Iller aufgefunden

Am frühen Freitagnachmittag wurde durch eine Passantin bei der Polizei Kempten mitgeteilt, dass ein lebloser Körper im Bereich der Staustufe am Arbeitsamt im Wasser treiben würde.

Die aufwendige Bergung der Leiche wurde in Zusammenarbeit von Wasserwacht und Feuerwehr durchgeführt. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Memmingen ergaben, dass es sich um den Leichnam des afrikanisch-stämmigen Mannes handelt, welcher am 29.06.2020 in Suizidabsicht von der König-Ludwig-Brücke in Kempten gesprungen ist.

Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Die weitere Sachbearbeitung wird durch den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt.

