Am 25.06.2022 gegen 03:30 Uhr parkte auf dem Königsplatz ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus.

Hierbei übersah er in der Dunkelheit einen 19-jährigen alkoholisierten Fußgänger, der hinter seinem Fahrzeug auf dem Boden lag und überrollte diesen. Der Fußgänger kam schwer verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

