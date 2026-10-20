Kempten: Polizei informiert über Betrug, KI und häusliche Gewalt

Am Dienstag, 27. Oktober 2026, informiert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Kornhaus Kempten über Anlagebetrug, Kriminalität im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz und Unterstützung bei häuslicher Gewalt.

Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Fachleute der Polizei erläutern aktuelle Entwicklungen und typische Vorgehensweisen, geben Hinweise zur Prävention und informieren über Hilfsangebote.

Informationsstände zu Verkehr und Einbruchdiebstahl

Ergänzend gibt es Informationsstände zu Verkehrsthemen und zum Wohnungseinbruchdiebstahl. Dort können Besucherinnen und Besucher mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Polizei ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung findet im Kornhaus Kempten, Kornhausplatz 1, 87435 Kempten, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Kuratorium Sicheres Allgäu und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.