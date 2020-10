Kempten Sharks empfangen Buchloe am Sonntag zum Derby – Freitag zu Gast in Erding

Am Sonntag ist Mitaufsteiger Buchloe zu Gast, und Freitag muss der ESC Kempten in Erding antreten.

Mit dem TSV Erding wartet auch dieses Wochenende ein unbekanntes Team auf die Allgäuer. Seit Jahren pendeln die Gladiators zwischen Bayernliga und Oberliga, in den Bayernliga Jahren erreichte man meistens die Aufstiegsrunde zur Oberliga. Auch die letzte Saison beendete man sowohl in Vor- wie auch in der Zwischenrunde auf einem guten Platz 5. Erding setzt komplett auf einen deutschen Kader und verzichtet aktuell auf Kontingentspieler. Am letzten Sonntag unterlagen die Oberbayern allerdings mit 4:1 etwas überraschend beim Gegner vom Sonntag, dem ESV Buchloe. Im Moment stehen die Gladiators mit 6 Punkten einen Punkt und einen Platz vor den Sharks auf Tabellenrang 6. Allerdings mit einem Spiel mehr. Einen weiteren Platz oben auf 5 steht aktuell Buchloe mit 7 Punkten. Bei den Sharks kann man mit dem Saisonstart durchaus zufrieden sein. In den ersten drei Spielen wurde immer gepunktet, das Spiel in Peißenberg war knapp, und vor allem beim aktuellen Tabellenführer in Pfaffenhofen zeigte man eine starke Leistung und war streckenweise sogar das bessere Team.

Auch im Derby gegen Ulm war man überlegen und behielt die 3 Punkte verdient an der Iller. Darauf kann man aufbauen und selbstbewusst in das kommende Wochenende gehen. Am Sonntag kommt mit den Pirates aus Buchloe dann ein Team in die ABW Arena gegen das man in der letzten Saison keinen Sieg einfahren konnte, trotz immer wieder guter Leistungen und knappen Ergebnissen. Das Team von Christopher Lerchner blieb relativ unverändert gegenüber der letzten Spielzeit, ist also ein gut eingespielter Gegner. Mit einer konzentrierten Leistung sollten auf jeden Fall Punkte möglich sein. Nicht mehr im Team von Carsten Gosdeck steht Jakub Revaj, der Stürmer hat sich diese Woche von den Sharks verabschiedet, da er sich einem anderen Verein anschließt. Die Sharks bedanken sich bei Jakub für seinen Einsatz und wünschen ihm bei seinem neuen Club viel Erfolg.

Welcher der Förderlizenzspieler am Wochenende zur Verfügung steht ergibt sich wie immer erst kurzfristig.

Während es das Auswärtsspiel am Freitag leider nicht im Internet zu sehen gibt überträgt Sprade TV wie gewohnt unter www.sprade.tv das Allgäu Derby am Sonntag um 18 Uhr.