Kempten Sharks können Publikumsliebling Oppenberger halten

Lange war es ruhig um die Kempten Sharks nach der ersten kompletten Bayernligasaison. Eine erfolgreiche Eiszeit liegt hinter den Kemptenern. Hinter den Kulissen wurde ausführlich Resümee gezogen und die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren.

Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Verantwortlichen mit der Weiterverpflichtung ihres Topspielers und Publikumslieblings Nikolas Oppenberger. Gleich für zwei weitere Jahre unterschrieb der pfeilschnelle Stürmer, plus Option für jeweils ein weiteres Jahr, also quasi ein Vertrag auf Lebenszeit. Seine Qualitäten sind hinreichend bekannt, in der abgelaufenen Saison konnte er sich im Dezember und Februar für die Bayernhockey Mannschaft des Monats empfehlen, im Februar wurde er zusätzlich als bester Spieler der Liga ausgezeichnet und auch im Team der besten Spieler der Saison fand er seinen Platz. Ein absoluter Leader, der mit seinem Einsatz und Engagement das ganze Team mitreißt.

Auch im Nachwuchs ist er als Trainer mit seiner Erfahrung wichtig, in der letzten Saison holte er gemeinsam mit Alessandro Feldmeier als Trainergespann den Meistertitel mit der U15 in der Landesliga.

Ein wichtiger Baustein ist das Kemptener Eigengewächs für die Zukunft beim ESC, daher herrscht auch einhellig Freude über seine Verlängerung.