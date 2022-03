Kempten Sharks starten in Miesbach in die Playoffs

Am Freitag starten die ESC Kempten Sharks in die Playoffs beim TEV Miesbach.

Eine lange Saison ist auf der Zielgeraden angekommen. Und für den ESC Kempten konnte sie bis hierhin kaum erfolgreicher verlaufen. Als Neuling in der Bayernliga konnte man im Januar bereits den vorzeitigen Klassenerhalt und einen Platz in der Aufstiegsrunde zur Oberliga sichern. Und diese auf dem dritten Platz abzuschließen war der nächste Meilenstein. Vor der Saison vom Erreichen der Playoffs zu sprechen wäre vermessen gewesen. Doch die Mannschaft steigerte sich im Verlauf der Saison, wurde zu einer eingeschworenen Einheit auf und neben dem Eis. Die Belohnung: Einer der vier Playoffplätze und dabei zu sein in den Spielen um die bayerische Meisterschaft. Das Ziel auf das man eine ganze Saison hingearbeitet hat. Die Crunchtime oder auch fünfte Jahreszeit im Eishockey. Playoffs haben ihren ganz besonderen Reiz. Alles bisher erreichte zählt nicht mehr, die sportlichen Erfolge werden in wenigen Spielen geschaffen. Volle Stadien, euphorische Atmosphäre bei den Fans, eine ganze Stadt und Region fiebert mit ihrer Mannschaft.

Nun ist es also endlich soweit für die Sharks. Und die haben sich einiges vorgenommen. Den Gegner in der Halbfinalserie TEV Miesbach kennt man aus vier Spielen nur zu gut. Zwei Auswärtsniederlagen und zwei Heimsiege stehen bis jetzt zu Buche. Und wenn es nach den Allgäuern geht, dürfen noch zwei weitere Erfolge dazukommen.

Den ersten möchte das Team von Coach Carsten Gosdeck am liebsten gleich am Freitag einfahren und damit die Serie auf die eigene Seite ziehen. Denn eines ist klar, keine Playoffserie ist spannender und riskanter als „Best of three“ Nur zwei Siege reichen um ins Finale einzuziehen. Und der Sieger der ersten Begegnung hat dann am Sonntag bereits einen Matchball. Man muss also von Beginn an hellwach sein wenn es im Miesbacher Miahelfnzam Stadion darum geht in der Serie vorzulegen. Die Stärken der

Oberbayern sind hinreichend bekannt, der amtierende bayerische Meister hat eine starke Vor- und Aufstiegsrunde gespielt und diese jeweils auf dem zweiten Platz beendet. Die Vorbereitung in dieser Woche kann also ganz zielgerichtet auf den Gegner erfolgen. Die Mannschaft ist motiviert und heiß. Das Team will sich belohnen für das bisher in der Saison erreichte und hat noch lange nicht genug.

Spiel eins der Serie findet am Freitag um 20.°° in Miesbach statt. Eintrittskarten gibt es online unter: https://ticket107.tickethome.at zu erwerben.

Die zweite Begegnung steigt dann am Sonntag um 18.°° in der ABW Arena in Kempten. Auch hier kann man sich Tickets im Vorfeld unter www.esc-kempten.de sichern. Dies erspart jeweils lange Wartezeiten an den Kassen.

Sollte ein entscheidendes drittes Spiel notwendig sein findet dies am Dienstag den 22.03 um 20.°° wieder in Miesbach statt.

Die Sharks setzen in allen Spielen auf ihre große Fangemeinde und entsprechende Unterstützung in den Stadien. In den Playoffs gelten schließlich eigene Gesetze, und nichts ist unmöglich. Auch nicht ein Fortschreiben der Erfolgsgeschichte des ESC Kempten.

Thomas Hasselbach