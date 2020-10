Kempten Sharks verlieren Offensivschlacht in Pfaffenhofen im Penaltyschießen

Die Kempten Sharks lieferten sich in Pfaffenhofen eine wahre Offensivschlacht mit den heimischen Eishogs. Am Ende unterliegt der ESC Kempten dem EC Pfaffenhofen unglücklich mit 8:7 im Penaltyschießen.

Mit den Eishogs Pfaffenhofen wartete ein großer Unbekannter auf das Team von Trainer Carsten Gosdeck. Noch nie sind die beiden Teams bis jetzt aufeinander getroffen. Mit zwei Siegen am ersten Wochenende legte man einen idealen Start hin.

Kempten dieses Mal von Beginn an hellwach nahm sofort das Heft in die Hand und erspielte sich gleich einige Chancen. Doch wie schon letzten Sonntag in Peißenberg führte der erste Angriff der Hausherren in der dritten Minute zum 1:0. Es dauerte allerdings nicht lange bis Max Schmidle mit einer schönen Einzelleistung den Ausgleich erzielte. Die Sharks weiter am Drücker, Pfaffenhofen konnte sich nur mit Kontern befreien, blieb dabei aber durchaus gefährlich. In der achten Minute dann die erstmalige Gästeführung durch Michel Maaßen. Diese egalisierten die Eishogs aber erneut. Weiter ging es mit dem torreichen ersten Drittel durch das 2:3 von Roni Rukajärvi 2 Minuten später. Und wieder verging nur eine Minute bis zum 3:3. Trotz der starken Offensive der Allgäuer wurden in der Verteidigung die Scheiben zu leicht verloren. 2 Lattenschüsse durch Pfaffenhofen und zwei Pfostentreffer der Kemptener waren zwischenzeitlich noch zu vermelden bevor Lars Grötzinger 3 Minuten vor der Pause mit dem 3:4 den Schlusspunkt unter ein wildes erstes Drittel setzte.

Und es ging weiter mit dem Offensivspektakel. Dem erneuten Ausgleich der Hausherren folgte ein Torwartwechsel, Carsten Gosdeck brachte Elias Fischbacher für Danny Schubert. Nach einigen Minuten ohne Treffer war es Nikolas Oppenberger der auf Vorlage von Wayne Lucas auf 4:5 stellte. Der Verteidiger kam direkt von der Strafbank und legte mustergültig auf. Und erneut Oppenberger sorgte mit einem fulminanten Hammer in Minute 35 für die erstmalige 2 Tore Führung in der Partie, worauf auch Franziska Albl ihren Platz zischen den Pfosten räumen musste. Wer dachte diese Führung bringt nun etwas Ruhe ins Spiel sah sich getäuscht,noch in der selben Minute schon wieder der Anschluss zum 5:6 mit dem es in die zweite Pause ging.

Auch im letzten Spielabschnitt war Kempten die aktivere Mannschaft. Man suchte die Vorentscheidung mit dem nächsten Tor. Und als Lars Grötzinger 7 Minuten vor Schluss tatsächlich das 5:7 erzielte keimte langsam Hoffnung auf den ersten Dreier auf. Doch wie es der Fahrplan für diese Partie vorgesehen hatte hielt auch diese Führung erneut keine Minute. Und schlimmer noch, auch dieses Mal musste Kempten die letzten Minuten in Unterzahl absolvieren und kassierte in der letzten Minute prompt den Ausgleich, es fehlte den Sharks in dieser Phase die Cleverness. Und auch in der Verlängerung zog Max Schmidle eine Strafe, aber seine Mannschaftskameraden brachten die letzten beiden Minuten über die Zeit und retteten sich ins Penaltyschießen. Und während gleich der erste der Eishogs saß konnten die Allgäuer keinen verwandeln und ließen somit auch den Zusatzpunkt an der Ilm. Unter dem Strich zwei verlorene Punkte, heute war man über 60 Minuten das bessere Team, konnte dies aber nicht in drei Zähler umwandeln. Nach dem Spiel konstatierten beide Coaches unisono: „Für die Zuschauer war das ein tolles Spiel auf gutem Bayernliganiveau mit viel Tempo und Torspektakel. Bei uns Trainern lässt es dagegen graue Haare wachsen.“

EC Pfaffenhofen – ESC Kempten: 8:7 n.P. (3:4,2:2,2:1,1:0)

Tore:1:0 Martens (Endreß)(3.),1:1 Schmidle (Grözinger)(4.),1:2 Maaßen (Schmidle,Grözinger)(8.),2:2 Endreß (Martens)(10.),2:3 Rukajärvi (Oppenberger,Zimmer)(12.),3:3 Endreß (Lohrer)(13.),3:4 Schäffler (Zimmer,Oppenberger)(17.),4:4 Felsöci J (Guft-Sokolov,Felsöci D)(24.),4:5 Oppenberger (Lucas,Hermann)(31.)4:6 Oppenberger (Rau)(35.),5:6 Guft-Sokolov (Pielmeier)(35.),5:7 Grötzinger (Maaßen,Schmidle)(54.),6:7 Gebhard (Martens,Fardoe)(54.),7:7 Endreß (59.),8:7 Endreß (Penalty).

Strafminuten: EC Pfaffenhofen: 6 -ESC Kempten: 12

Zuschauer: 221