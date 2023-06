Kempten | Streit unter zwei Jugendlichen eskaliert – Angreiferin geht auch auf Polizisten los

Am 22.06.2023 gegen 23:30 Uhr kam es im Außenbereich des Schnellrestaurants in der Bleicherstraße zu einer erst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 16-jährigen Jugendlichen und einer 17-jährigen Jugendlichen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die Jüngere der Älteren mit der Faust in das Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Im Zuge der Anzeigenaufnahme fing die Jüngere an, trotz der Anwesenheit mehrerer Streifen, die Geschädigte weiter zu beleidigen und zu bedrohen. Daraufhin nahmen die Beamten die 16-Jährige in Gewahrsam. Hierbei wehrte sie sich durch Treten in Richtung der Beamten. Dies konnten die Polizisten nur durch die Anwendung von körperlicher Gewalt und mittels Fixierung durch Handfesseln unterbinden.

Beim Transport in die Zelle der Polizeiinspektion Kempten wehrte sich die Jugendliche abermals gegen die Maßnahme und bespuckte die Beamten, beleidigte diese aufs Übelste und versuchte, auf sie loszugehen. Eine Beamtin wurde dadurch leicht verletzt. Die Jugendliche erwartet nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

