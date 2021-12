Kemptener Abgeordneter Thomae wird Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion

Bayerns FDP-Generalsekretär Lukas Köhler wird zukünftig als stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion fungieren. Innen- und Rechtspolitiker Stephan Thomae wird Parlamentarischer Geschäftsführer.

Im Rahmen der heutigen Fraktionssitzung der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag wurde Christian Dürr als neuer Vorsitzender gewählt. Er folgt damit auf Christian Lindner, der das Amt des Bundesfinanzministers übernehmen wird. Der bisherige klimapolitische Sprecher der Fraktion, Lukas Köhler, wird einer von sechs stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem die Bereiche Klima, Wirtschaft, Energie und Gesundheit.

Der Kemptener Bundestagsabgeordnete und bisherige stellvertretende Fraktionschef Stephan Thomae wechselt in die Parlamentarische Geschäftsführung (Schwerpunkt: Finanzen). Er wird künftig gemeinsam mit Johannes Vogel (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer), Christine Aschenberg-Dugnus (Organisation) und Torsten Herbst (Personal) die Geschäfte der Fraktion führen.

„Es ist mir eine große Ehre, die Arbeit der Fortschrittskoalition als neuer stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender mitgestalten zu dürfen. Ich bin überwältigt von dem großen Vertrauen, dass mir meine Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht haben und freue mich auf eine spannende Herausforderung, die ich mit viel Freude, aber auch mit großem Respekt angehen werde. Gemeinsam mit unserem neuen Parlamentarischen Geschäftsführer Stephan Thomae sowie mit Katja Hessel als Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium und Thomas Sattelberger im Bildungsministerium möchte ich dafür sorgen, dass die FDP Bayern sowohl in der Fraktion als auch in der künftigen Regierung mit einer starken Stimme vertreten sein wird“, so der neu gewählte Fraktions-Vize Lukas Köhler.