Das Team ABT Sportsline geht mit intakten Titelchancen in das DTM-Finale am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring.

Während Tabellenführer Sheldon van der Linde im BMW auf dem Red Bull Ring ohne Punkte blieb, sammelte René Rast mit seinem ABT Audi R8 LMS GT3 evo II am Samstag mit der schnellsten Zeit im Qualifying und Platz zwei im Rennen insgesamt 21 Punkte. Am Sonntag machte er einen weiteren Punkt gut. Vor dem Finale hat Rast als Tabellendritter nur noch zwölf Punkte Rückstand. Insgesamt 58 Punkte werden in Hockenheim noch vergeben.

Bei strömendem Regen und extrem schwierigen Bedingungen war Rast am Sonntag im

Qualifying erneut der schnellste Audi-Pilot – allerdings nur auf Platz zehn. Im Rennen lag er

dank eines späten Reifenwechsels zeitweise auf Rang sechs. Kurz vor dem Ziel wurde er

dann aber von mehreren Fahrern überholt, die auf der abtrocknenden Strecke auf Slicks

gewechselt hatten. Als Zehnter holte Rast noch einen Punkt.

Ricardo Feller zeigte in beiden Qualifyings eine starke Leistung und stand in der

Startaufstellung an beiden Tagen jeweils direkt neben René Rast. Nach einer Berührung in

der Startrunde am Samstag und fehlendem Grip am Sonntag blieb der Schweizer jedoch in

beiden Rennen ohne Punkte.

Kelvin van der Linde fuhr am Samstag von Startplatz 14 bis auf Platz acht nach vorn. Das

Rennen am Sonntag endete für den bei Kempten lebenden Südafrikaner nach einer Berührung und einem daraus resultierenden Reifenschaden vorzeitig.