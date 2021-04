Kemptener Thomas Kreuzer als Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion im Amt bestätigt

Thomas Kreuzer bleibt Fraktionschef der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen zur Halbzeit der Legislatur wurde er heute von der Fraktion mit 44 der abgegebenen 56 gültigen Stimmen, das entspricht 78,5 Prozent, im Amt bestätigt.

Dazu Thomas Kreuzer: „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich weiß, dass die Zeiten schwierig sind und wir es nicht allen recht machen können – deshalb freue ich mich über diesen Vertrauensbeweis meiner Fraktion.“

Ebenfalls wiedergewählt wurden die vier stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Tanja Schorer-Dremel, Alexander König, Prof. Dr. Winfried Bausback und Tobias Reiß, der zugleich parlamentarischer Geschäftsführer bleibt.

Thomas Kreuzer ist seit 2013 Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und seit 1994 gewählter Abgeordneter für den Stimmkreis Kempten.

Auch Augsburger Hintersberger bleibt im Fraktionsvorstand

Der Augsburger Johannes Hintersberger wurde mit großer Mehrheit (53 Ja-Stimmen von 58 gültig abgegeben Stimmen) als einer von 4 Beisitzern wiedergewählt worden. „Unsere Fraktion ist der stabile, verlässliche Kern bayerischer Politik, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Ich freue mich, im Fraktionsvorstand weiter mitarbeiten zu können. Herzlichen Glückwunsch an unseren Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer und die anderen wiedergewählten Kolleginnen und Kollegen.“, so der frühere Staatssekretär Hintesberger.