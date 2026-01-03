Kevin Kampl verlässt RB Leipzig vorzeitig aus familiären Gründen

Kevin Kampl hat sich mit RB Leipzig auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Januar 2026 geeinigt. Das teilte der Bundesligist am Samstag. Der 35-jährige Mittelfeldspieler hatte aus familiären Gründen um die Auflösung gebeten, was der Club akzeptierte.

Kevin Kampl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kampl, der 2017 von Bayer 04 Leverkusen zu den Sachsen gewechselt war, entwickelte sich in den folgenden achteinhalb Jahren zu einem Leistungsträger. Er absolvierte insgesamt 283 Pflichtspiele für RB Leipzig und erzielte dabei 13 Tore sowie 23 Torvorlagen. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen der Einzug ins Champions-League-Halbfinale, die DFB-Pokalsiege 2022 und 2023 sowie der Gewinn des Supercups 2023.

Der Verein plant, Kampl beim Heimspiel gegen den FC Bayern am 17. Januar offiziell zu verabschieden. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, sagte, Kampl habe den Club “maßgeblich geprägt” und sei ein Führungsspieler auf und neben dem Feld gewesen. Kampl selbst äußerte, dass er die Zeit bei RB Leipzig immer im Herzen tragen werde und sich nun auf seine Familie konzentrieren möchte.