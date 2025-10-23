Newsletter
Politik & Wirtschaft
KfW streicht bis 2029 jede zehnte Stelle in Entwicklungsbank

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die staatliche Förderbank KfW baut in ihrer Entwicklungsbank rund jede zehnte Stelle ab. Bis 2029 sollen etwa hundert Jobs wegfallen, wie eine Sprecherin dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe) bestätigte. Der Personalabbau solle “im Rahmen der natürlichen Fluktuation” erfolgen und sozialverträglich gestaltet werden.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die KfW reagiert damit auf sinkende Mittel in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund soll sich die Einheit, die im Auftrag der Bundesregierung Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern umsetzt, auch effizienter aufstellen. Dazu führt die Förderbank eine neue Organisationsstruktur ein, vereinfacht Abläufe und digitalisiert Prozesse.

