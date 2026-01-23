type here...
KI: Regierung will Kapazitäten von Rechenzentren bis 2030 verdoppeln

Die Bundesregierung will deutlich mehr Rechenzentren in Deutschland bauen. “Wir wollen die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland bis 2030 mindestens verdoppeln”, heißt es in einem ersten Entwurf für eine Rechenzentrumsstrategie, über den der Newsletter “Industrie und Handel” des “Politico” berichtet. “Die Rechenkapazitäten für KI wollen wir mindestens vervierfachen.”

Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Strategie befindet sich noch in Arbeit. 2025 hatte Deutschland dem Dokument zufolge eine IT-Anschlussleistung von Rechenzentren von 2.980 Megawatt (MW). Diese habe sich seit 2010 verdoppelt. Treiber des Hochlaufs seien Rechenzentren mit einer großen Rechenleistung von mehr als fünf Megawatt.

Um mehr Rechenzentren bauen zu können, soll unter anderem das sogenannte Windhundprinzip bei der Ausschreibung von Netzanschlüssen überdacht werden. “Den Übertragungsnetzbetreibern sollte mehr Handlungsspielraum eröffnet werden, Kapazitäten für Rechenzentren vorzuhalten”, heißt es im Entwurf. Auch die Anschlussfrage von Batteriespeichern stehe auf dem Prüfstand.

Zudem sollen Rechenzentren beim CO2-Preis entlastet werden. “Die Bundesregierung setzt sich wie im Koalitionsvertrag vereinbart gegenüber der Europäischen Kommission für eine Einbeziehung von Rechenzentren in die Strompreiskompensation ein”, heißt es weiter.

Das Problem der Abwärme soll dabei durch eine Steuerbefreiung gelöst werden. Bisher stellen viele Betreiber von Rechenzentren ihre Abwärme kostenlos zur Verfügung, müssen aber auf die Abgabe Steuern zahlen. “Die Bundesregierung wird sich daher bei der Europäischen Kommission dafür einsetzen, gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, um die steuerfreie Abgabe von Abwärme rechtlich zu ermöglichen.”

Neueste Artikel