Kick-off: Endlich wieder American Football mit den Königsbrunn Ants

Am kommenden Sonntag, dem 1. Mai, ist es endlich wieder soweit: Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause können die American Footballer der Königsbrunn Ants wieder Fans begrüßen. Zum Saisonauftakt empfangen die Ants die Mannschaft der Dachau Thunder im Hans-Wenninger-Stadion. Der Kick-off, wie man den Anstoß im American Football nennt, ist wie gewohnt um 15 Uhr. Das Rahmenprogramm startet schon gegen 14.30 Uhr.

Neben Königsbrunn und Dachau gehören die Traunreut Munisier und Bad Tölz Capricorns zur Landesliga Gruppe Süd-West. Insgesamt besteht heuer die Landesliga, die fünfhöchste Spielklasse im deutschen Football, aus vier Gruppen. Die Gruppensieger stehen sich am Saisonende in den Playoffs gegenüber, die beiden besten Teams werden am Ende den Sprung in die Bayernliga antreten.

Natürlich wollen die Ants bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wort mitreden, zumal die Mannschaft 2019 nur knapp am Aufstieg scheiterte. Betreut werden die Ants weiterhin von Cheftrainer Torsten Kalb. Gemeinsame Trainingstage mit den Feldkirchen Lions und Erding Bulls standen als Vorbereitung auf dem Programm. Der Charity Bowl konnte leider nicht stattfinden, da es lange keine Planungssicherheit gab. Abschließend absolvierte man noch ein Freundschaftsspiel bei den Straubing Spiders, das man nur mit einer Rumpfmannschaft bestreiten konnte und verlor.

Der erneut verjüngte Kader der Ants wird es sicher nicht einfach haben, sein angepeiltes Saisonziel, den Aufstieg in die Bayernliga, zu erreichen. Deshalb gilt es zunächst in der starken eigenen Division vorne zu stehen, um sich dann gegen die Sieger der Nachbardivisionen durchzusetzen.

Die Ants Family freut sich auf regen Besuch. Alle Heimspiele finden im Hans-Wenninger-Stadion statt, Kick-off jeweils 15 Uhr.

1. Mai: Königsbrunn ANTS gegen Dachau Thunder

28. Mai: Königsbrunn ANTS gegen Traunreut Munisier

3. Juli: Königsbrunn ANTS gegen Bad Tölz Capricorns