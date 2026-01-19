Newsletter
type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kind bei Unfall in Berliner Kita gestorben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In einer Kita im Berliner Ortsteil Niederschöneweide ist am Montagvormittag ein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtet, mussten die Reanimationsversuche erfolglos eingestellt werden. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 10 Uhr, als das Kind von einem schweren Gegenstand getroffen wurde.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit, was genau passiert ist, und geht von einem “tragischen Unfall” aus. Es ist noch nicht bekannt, ob der Unfall im Gebäude oder auf dem Gelände der Kita stattfand.

Vor der Kita waren am Montag mehrere Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt waren dem Bericht zufolge 22 Kräfte der Feuerwehr sowie zwei Hubschrauber der Deutschen Luftrettungsgesellschaft vor Ort. Zahlreiche Betroffene, darunter Eltern, Kinder und Mitarbeiter der Kita, werden von der psychosozialen Notfallbetreuung betreut. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und prüft “die Fürsorgepflicht bei solchen tragischen Ereignissen”.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel