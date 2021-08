Kind wird von Zug erfasst – Tödliches Bahnunglück im Allgäu

Am Donnerstag, den 19.08.2021, gegen 19.05 Uhr, kam es am beschrankten Bahnübergang in Heimertingen zu einem tödlichen Bahnunglück.

Ein 13-jähriger Junge ignorierte die geschlossenen Halbschranken und das Rotlicht und schob sein Fahrrad über den Bahnübergang hinter einem wartenden Tankzug. Durch die blockierte Sicht konnte der Junge den nahenden Personenzug auf dem 2. Gleis nicht sehen und wurde durch diesen auf dem Gleis erfasst und tödlich verletzt. Die Feuerwehren aus Heimertingen, Buxheim und Memmingen, sowie Rettungskräfte und Kriseninterventionsteams aus der Region waren vor Ort. Zeugen und die anwesenden Eltern wurden psychologisch betreut.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.