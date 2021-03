Kinder im Lech? | Größerer Polizeieinsatz sorgt für Aufregung in Augsburg

Am Montagabend sorgte ein größerer Polizeieinsatz in Augsburg für größere Aufregung. Die Polizei war an den Lech gerufen worden, weil Kinder im Lech gewesen sein sollen.

Am Montagabend war es in Augsburg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie der Einsatzzentrale gemeldet worden war, sollen drei Kinder nahe der Berliner Allee im Lech gesehen worden sein. Einsatzkräfte der Wasserrettung waren deshalb ebenfalls alarmiert worden. Am Einsatzort angekommen konnten die Kräfte feststellen, dass ein Mädchen sich im Wasser befand. Es konnte wohlbehalten aus dem Fluß geholt werden. Das/die Kinder werden nach Auskunft der Polizei nun zu ihren Eltern gebracht.

Wir berichten nach!