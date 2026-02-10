type here...
Kinder setzen Feuer in Marienkirche Hof: Polizei ermittelt und Jugendamt informiert
Kinder setzen Feuer in Marienkirche Hof: Polizei ermittelt und Jugendamt informiert

Zwei Kinder haben kürzlich in der Marienkirche in der Lorenzstraße in Hof Brände gelegt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Erste Brandstiftung am Freitagnachmittag

Am Freitagnachmittag wurden mehrere Opferkerzen beschädigt und eine Altardecke in der Kirche in Brand gesetzt. Die Polizei Hof leitete sofort Ermittlungen ein und konnte die elf- und zwölfjährigen Tatverdächtigen, beide deutsche Staatsbürger, identifizieren.

Zweiter Vorfall am Montagabend

Am Montagabend fiel der Polizei bei einer Streife dieselben Kinder in der Nähe der Kirche auf. Eine Kontrolle ergab, dass die Altardecke erneut angekokelt war. Die Beamten brachten die Kinder zur Dienststelle und informierten deren Erziehungsberechtigte.

Feuer blieb glücklicherweise ohne größere Folgen

Zum Glück erloschen die Feuer in beiden Fällen von selbst, weshalb der Schaden bei etwa 400 Euro bleibt. Trotz ihrer Strafunmündigkeit wurde das Jugendamt über die Vorfälle benachrichtigt.

