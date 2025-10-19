Kinder stören Treffen in Bad Reichenhall: Explosion verletzt Polizisten

Am Mittwochabend, dem 15. Oktober 2025, kam es zu einem Vorfall in Bad Reichenhall, bei dem eine Zusammenkunft einer Religionsgemeinschaft gestört wurde. Kinder oder Jugendliche sollen für die Störungen verantwortlich sein, indem sie Knallkörper zündeten und eine Explosion verursachten. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt.

Explosion durch präparierte PET-Flasche

Die Mitglieder der Religionsgemeinschaft hatten sich in einem Saal in der Rosengasse in Bad Reichenhall versammelt, als gegen 19.30 Uhr Störungen gemeldet wurden. Die Polizei traf wenig später ein und suchte nach den Störern. Dabei stießen die Beamten auf eine PET-Flasche, die scheinbar präpariert war, um zu explodieren.

Als die Flasche in der Hofeinfahrt entdeckt wurde und der Gefahrenbereich abgesperrt werden sollte, kam es zur Explosion. Ein 28-jähriger Polizeibeamter erlitt dabei Verletzungen und musste ins Krankenhaus Bad Reichenhall gebracht werden. Sein Dienst konnte er nicht weiter fortsetzen. Glücklicherweise blieben andere Personen unverletzt.

Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen

Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen Störung der Religionsausübung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern, möglicherweise Kinder oder Jugendliche, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Groß angelegter Polizeieinsatz zur Prävention

In Reaktion auf den Vorfall organisierte die Polizeiinspektion Bad Reichenhall am 18. Oktober 2025 einen groß angelegten Einsatz. Unterstützt von den Zentralen Einsatzdiensten und anderen Polizeieinheiten, konzentrierte sich die Maßnahme auf die Identifizierung möglicher Tatverdächtiger und die Verstärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger.

Im Stadtgebiet waren zahlreiche uniformierte und zivile Polizisten präsent. Es fanden aufklärende Gespräche mit Jugendlichen statt, um ein besseres Verständnis für respektvolles Verhalten zu fördern. Vereinzelt wurden Feuerwerkskörper gefunden und sichergestellt. Die Polizei klärte über Gefahren, Rechtslage und mögliche strafrechtliche Folgen auf.

Die verstärkte Polizeipräsenz soll nicht nur Straftaten verhindern, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen. Bürger werden gebeten, Auffälligkeiten oder Hinweise unverzüglich zu melden.