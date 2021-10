Kino-Tipp | 007 – KEINE ZEIT ZU STERBEN mit James Bond Martini-Special im LILIOM Kino Augsburg

Anzeige | Bond ist zurück! Erlebt Daniel Craigs letzte Mission als James Bond täglich in deutscher Fassung und auch in Englisch mit deutschen Untertiteln in bestem Dolby 7.1 im LILIOM Kino Augsburg.

Tickets gibt es an der LILIOM-Kinokasse und online unter folgendem Link: https://bit.ly/3o9skTt oder können telefonisch reserviert werden: 0821 – 29 71 48 89

Wer möchte, kann es natürlich ganz stilecht machen und sich im LILIOM Restaurant mit dem passenden Drink eindecken; einem Martini, natürlich geschüttelt, nicht geschüttelt.