Kino unterm Sternenhimmel – Gersthofer Kinosommer geht mit Staraufgebot in die dritte Auflage

Anzeige | Am Donnerstag 1.6.2023 wird die bereits dritte Ausgabe des Gersthofer Kinosommer Open Airs in der Donauwörther Str. 8 mit dem neuen Publikumsliebling MANTA MANTA ZWOTER TEIL eröffnet werden.

Bis einschließlich Samstag, 2.9.2023 heißt es dann wieder: Kino unterm Sternenhimmel auf Liege- oder Stapelstühlen oder in Strandkörben mit Popcorn, Nachos und einer großen Getränkeauswahl.

STAR-BESUCH: MICHAEL BULLY HERBIG KOMMT NACH GERSTHOFEN UND INS LILIOM KINO AUGSBURG!

Ganz besonders wollen die Macher aus dem Augsburger Liliom-Kino auf den Star-Besuch von MICHAEL BULLY HERBIG am Fr. 1.9.2023 um 19:30 Uhr aufmerksam machen.

BULLY wird seinen Film BALLON persönlich beim Gersthofer Kinosommer vorstellen, denn auch der Neubau des Ballonmuseums feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum.

Dem nicht genug: Auch GÜNTER WETZEL, auf dem die Geschichte des Films beruht und der Augsburger Komponist RALF WENGENMAYR, der seit Beginn von Bullys Karriere sämtliche Filmmusik für ihn gemacht hat, werden an diesem Abend für ein Publikumsgespräch da sein. Damit wartet ein ganz besonderen Event in diesem Jahr auf die Gäste, auf das wir uns schon sehr freuen.

Als besonderes Schmankerl wird als Kultfilm-Warm-Up einen Tag vor Bullys Besuch, am Do. 31.8.2023, sein Publikums-Hit DER SCHUH DES MANITU gezeigt werden.

WICHTIGE INFO: Michael Bully Herbig wird BALLON am Fr. 1.9.2023 bereits um 16:00 Uhr im LILIOM Kino Augsburg vorstellen, wo er auch den LILIOM CINEMA AWARD erhalten wird.

Der Vorverkauf ist für beide Events bereits sehr gut angelaufen, wer dabei sein will, muss sich beeilen!

DIE FILME 2023:

Die neue Eberhofer-Komödie REHRAGOUT RENDEZVOUS, Blockbuster-Kino mit JOHN WICK 4, GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3, DUNGEONS UND DRAGONS, TRANSFORMERS – AUFSTIEG DER BESTIEN, FAST & THE FURIOUS TEIL 10, MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING TEIL 1, der lang erwartete neue und letzte Teil von INDIANA JONES, aber auch Familienkino mit dem neuen Hit SUPER MARIO BROS, ARIELLE und ASTERIX UND OBELIX IM REICH DER MITTE sowie Kultkino mit GOLDFINGER, dem vielleicht besten James Bond-Film aller Zeiten, und Bullys DER SCHUH DES MANITU,und Vieles mehr!

Der Vorverkauf für die ersten Filme hat begonnen.

ALLE INFOS: https://www.gersthoferkinosommer.de/de/alle-infos

PROGRAMM UND TICKETS: https://www.gersthoferkinosommer.de/de/programm-tickets

DAS OFFIZIELLE OPEN AIR-PLAKAT 2023: www.gersthoferkinosommer.de

GUTSCHEINE: www.gersthoferkinosommer.de/de/gutscheine