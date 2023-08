Kissing | Sturm fegt Bierzelt weg – 12 Aufbauhelfer werden zum Teil schwer verletzt

Ein heftiges Unwetter zog am Samstag über Teile Schwabens hinweg und verursachte erhebliche Schäden. Besonders betroffen war Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg, wo ein Bierzelt umgeworfen wurde.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden dabei 12 Menschen verletzt, von denen 6 schwere Verletzungen erlitten. Zum Zeitpunkt des Unwetters waren die Opfer damit beschäftigt, das Zelt aufzubauen und versuchten verzweifelt, es festzuhalten, was zu ihren Verletzungen führte. Glücklicherweise blieben 20 weitere Helfer unverletzt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen durch das Unwetter. Dabei handelte es sich hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Hagel verursachte außerdem Schäden an Dachfenstern.

In Augsburg hatte am Samstag auch der Plärrer begonnen, doch aufgrund des heftigen Regens verließen die Menschen am Abend in großen Scharen das Gelände.