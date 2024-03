Am gestrigen Mittwoch (20.03.2024) überfielen bislang Unbekannte zwei Frauen in einer Wohnung in Kissing. Dabei wurde eine Person verletzt. Der Täter flüchtete mit einer Geldkassette.

Gegen 07.30 Uhr klingelte ein bislang Unbekannter an einer Wohnung im Säulingweg. Als eine 53-Jährige die Wohnungstüre öffnete, wurde diese unvermittelt vom Unbekannten angegriffen und dabei verletzt. Anschließend betrat der Unbekannte die Wohnung, ging auf die 86-jährige Wohnungsinhaberin los und nahm eine Geldkassette an sich. Anschließend flüchtete der Mann.

Der männliche Täter wurde wie als etwa 30-Jähriger beschrieben. Er trug eine Mütze.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Noch heute werden entsprechende Flugblätter im Umfeld des Tatorts von der Kriminalpolizei verteilt.

Die Kripo bittet Zeugen, denen am gestrigen Mittwoch oder bereits zuvor etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

