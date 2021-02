Das Gesundheitsministerium hat vor wenigen Tagen alle Landkreise aufgefordert, sich auf eine deutliche Zunahme an Impfstofflieferungen einzurichten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg passt deshalb die Kapazitäten im Impfzentrum in Dasing an und wird in der Paartalhalle in Kissing eine weitere Impfmöglichkeit im Landkreissüden einrichten.

Am Donnerstagabend hat der Kissinger Gemeinderat diesem Vorhaben zugestimmt.