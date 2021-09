Kissinger SC-Handballerinnen starten gegen Herrsching in die Saison

Die 3G- Regel ist der Ansatz, der in Zukunft Amateursport vor Publikum erlauben wird. Das gilt auch für die Kissinger Handballdamen, die am Samstag ab 19.30 Uhr gegen Herrsching mit Zuschauern in ihre Saison in der Landesliga Süd starten dürfen.

Dann geht es in der Paartalhalle nach einer langen Zwangspause wieder um Punkte für die Sportlerinnen. Kissing muss urlaubsbedingt auf Bianca Sirch und den Neuzugang Anne Marb, die aus Schwabmünchen wechselte, verzichten. Der Rest des Kaders steht Trainerin Julia Rawein aber zur Verfügung.

„Nach den guten Auftritten in den letzten Testspielen bin ich sicher, dass wir die lange Abstinenz gut verkraftet haben“, sagte die Übungsleiterin. „Über unseren Gegner können wir wenig sagen, nach der langen Pause wissen wir da nicht allzu viel. Aber wir treten mit einer guten Mischung aus Jung und Alt an und wollen auf jeden Fall unsere Fans mit einem Heimsieg willkommen heißen.“

Um das Spiel in Kissing verfolgen zu können, wird aufgrund der aktuellen Corona-Regeln folgendes benötigt: Ein 3G- Nachweis, das Vorlegen eines amtlichen Lichtbildausweises sowie das Tragen einer Maske sind verpflichtend. Zudem müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden, um die Nachverfolgung zu erlauben. Die Pandemie erzwingt also weiterhin Kompromisse, aber unter diesen Voraussetzungen ist Sport vor Zuschauern wieder erlaubt.

Mehr Informationen zu den aktuell gültigen Regeln lassen sich auf der Homepage des Kissinger SC finden.

Domenico Giannino