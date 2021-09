Kissinger SC startet mit Niederlage gegen Herrsching in die Saison

Die Damen des Kissinger SC haben im ersten Saisonspiel knapp mit 23:24 (11:8) gegen Herrsching verloren. Beinahe hätte es in der Landesliga mit dem ersten Sieg geklappt, aber in der Schlussphase gaben die Handballerinnen eine deutliche Führung doch noch her.

Der Kissinger SC spielte vor vielen Zuschauern in der Paartalhalle, war aber noch nicht in Bestbesetzung. Zwei Spielerinnen fehlten dem SC, aber die Damen legten mit ihrer offensiven Abwehr trotzdem gut los.

Der KSC konnte sich auch auf seine Torfrau Anki Lang verlassen, die in der ersten Hälfte viele gute Paraden zeigte. Einzig das Tempospiel kam bei Kissing noch nicht so gut in Gang, Konter gab es somit kaum zu sehen. Außerdem fehlte den Damen bei einigen Abschlüssen noch etwas das Zielwasser. Trotzdem zogen sie nach dem 4:4 nach gut 25 Minuten bis auf 10:6 weg, mit einer besseren Chancenverwertung wäre auf jeden Fall noch eine höhere Führung drin gewesen. So lag der KSC zur Pause lediglich mit 11:8 vorne, in einem umkämpften Spiel hatten die Damen aber alles im Griff.

Gegen die Herrschinger 6-0-Formation kamen sie aber im zweiten Durchgang erst einmal schwer in die Gänge. Zudem hatten sich die Gäste nach und nach besser auf die offensive Deckung eingestellt, jetzt schaffte Herrsching mehr einfache Treffer. Die gelegentlichen Unkonzentriertheiten beim Abschluss blieben für die Kissinger Spielerinnen auch nach der Pause ein Problem.

Trotzdem sah es lange Zeit gut aus. Der Saisonauftakt in einer gut gefüllten Paartalhalle sah die Damen mit 17:11 und 20:15 in Front. Aber in der Schlussphase ging den Damen langsam die Puste aus. Das 21:16 nach 49 Minuten war der Wendepunkt, plötzlich lief vorne nicht mehr viel zusammen, Kissing vergab jetzt mehrere gute Möglichkeiten.

Das Spiel, das lange Zeit so gut aussah, sollte doch noch eine Zitterpartie werden. Einige unnötige Zeitstrafen erschwerten die Aufgabe zusätzlich, Torfrau Carolin Globisch hielt aber mehrfach gut trotz der Unterzahl. Doch vorne wollten einfach keine Tore mehr fallen, knapp drei Minuten vor dem Ende hatte Herrsching zum 22:22 ausgeglichen.

Jetzt kam auch noch Pech dazu: Ein Abpraller nach einer tollen Torwartparade landete beim Gegner, Herrsching ging somit in der vorletzten Minute in Führung. Franziska Osterhuber schaffte kurz vor dem Ende nochmals den Ausgleich, doch Kissing musste den letzten Angriff der Partie in Unterzahl verteidigen. Das Gegentor zum 23:24 tat somit besonders weh, denn jetzt fehlte auch die Zeit für den erneuten Ausgleich. Trotz einer über weite Strecken guten Leistung verloren die Kissinger Handballerinnen darum ihr erstes Saisonspiel mit 23:24 (11:8) gegen Herrsching.

Trainerin Julia Rawein war enttäuscht: „Schade, dass wir es nicht nach Hause gebracht haben. Lage Zeit haben wir dank der super Abwehr und unseren guten Torhüterinnen das Spiel im Griff gehabt. Die Schlussphase sah uns aber hektisch werden und wir haben etwas zu viel verworfen. Ein Punkt wäre aber trotzdem verdient gewesen, die Niederlage ist etwas unverdient und einfach schade für diese junge Mannschaft.“

KSC: Lang; Globisch; Eder (2); Huber (6); Osterhuber (6); Ruchti (1); L. Neumeier; Zerbs (1); H. Neumeier; Gottwald (3/1); Winter (4); Birnkammer.

Domenico Giannino